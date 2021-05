Wózkiem elektrycznym po autostradzie. 83-latek jechał do domu opieki

Nietypowa sytuacja na jednej z niemieckich autostrad. Wjechał na nią senior wózkiem elektrycznym. Na pojazd uwagę zwrócili inni kierowcy. 83-latkowi, który jechał do ośrodka opiekuńczego, pomogli policjanci.

Zdjęcie Senior jechał elektrycznym wózkiem po jednej z niemieckich autostrad / Polizei Neumünster und Rendsburg-Eckernförde /

Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony czwartek w okolicach miejscowości Melsdorf w Niemczech. Kierowcy samochodów zgłosili sprawę policji około godziny 11.

Na miejscu zjawili się mundurowi. Informacje przekazane w zawiadomieniu okazały się prawdziwe. 83-latek jechał na wózku elektrycznym po autostradzie.

Prawdopodobnie pomylił drogę

Z relacji policji wynika, że mężczyzna był w drodze do ośrodka opiekuńczego w Kilonii (w dzielnicy Hasseldieksdamm). Podczas podróży prawdopodobnie musiał pomylić drogę. Tym sposobem trafił na trasę dla samochodów.

Funkcjonariusze załadowali wózek seniora do swojego pojazdu. Z kolei on sam dotarł z policjantami w innym radiowozie do ośrodka. "Udało się przywieźć 83-letniego mężczyznę do placówki opiekuńczej na obiad" - zaznacza niemiecka policja w jednym z wpisów.

"W obiekcie należało najpierw naładować akumulator pojazdu" - dodali mundurowi. Wówczas jego stan mógł już nie wystarczyć na samodzielne dotarcie do domu 83-latka.