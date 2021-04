Prezydent Rosji Władimir Putin miał potwierdzić chęć spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - informuje agencja Reutera. - Wszystko wydaje się do tego zmierzać - stwierdził ukraiński przywódca.

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w dowolnym punkcie Donbasu - regionu, w którym od kilku lat trwa wojna między wojskami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Kreml.

Sytuacja w stosunkach rosyjsko-ukraińskich uległa w ostatnim czasie zaostrzeniu, zwłaszcza, że Rosjanie przez pewien czas koncentrowali swoje wojska na granicy z sąsiednim państwem w ramach - jak to oficjalnie ogłoszono - ćwiczeń wojskowych.

Putin wyraził zainteresowanie

- Wszystko wydaje się zmierzać do tego, że spotkanie z Putinem dojdzie do skutku - stwierdził dziś wczesnym popołudniem Zełenski, cytowany przez Reutersa. Przywódca Ukrainy chwilę później orzekł, że prezydent Rosji wyraził chęć do takiej rozmowy.

Polityk przemawiał dziś z okazji 35. rocznicy katastrofy w elektrowni czarnobylskiej. Oświadczył, że nie chciałby, by Donbas "zmienił się w kolejną strefę wykluczenia", tak jak to się stało ze skażonymi ziemiami wokół Czarnobyla.

Szczegóły do ustalenia

Jak dodał Wołodymyr Zełenski, odpowiednie instrukcje zostały już przekazane szefowi sztabu ukraińskich sił zbrojnych. Ma on teraz kontaktować się z Kremlem w sprawie tego, gdzie i kiedy dokładnie porozmawiają przywódcy zwaśnionych państw.



Zełenski dodał jeszcze w swojej wypowiedzi, że niebawem powinno zostać uzgodnione nowe zawieszenie broni w Donbasie.

- Jesteśmy na mecie - stwierdził.