Samolot transportowy A400M krążył przez ponad godzinę nad Kabulem, nim zmienił kierunek - powiedział wojskowy publicznej telewizji niemieckiej ZDF.

Był to jeden z dwóch niemieckich samolotów wcześniej uziemionych w stolicy Azerbejdżanu, Baku, na skutek zamieszek na lotnisku w stolicy Afganistanu.

Wcześniej rzecznik niemieckiego MSZ informował, że żaden lot ewakuacyjny nie opuszcza lotniska w Kabulu z powodu trwającego tam chaosu.

"Samolot musiał zboczyć z trasy"

Na lotnisku w Kabulu nie wylądował także wojskowy samolot ewakuacyjny, który wyleciał w nocy z Holandii. Na transport z Afganistanu do Holandii czekają setki osób. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić powrót wszystkim, którzy tego potrzebują - oświadczył premier Mark Rutte.

Na razie w drodze do Kabulu jest jeden samolot wojskowy. Jak podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo obrony, nie może on jednak wylądować w stolicy Afganistanu. - Samolot musiał zboczyć z trasy, jednak liczymy na to, że uda mu się wylądować w ciągu 24 godzin - cytuje rzecznika resortu portal NOS.

Chaos w Kabulu. Wstrząsające sceny

Zagraniczne agencje poinformowały, że z powodu tłumów na pasie startowym wszystkie loty ewakuacyjne zostały tymczasowo zawieszone.

Setki ludzi podąża na lotnisko, by się ewakuować

Tysiące uciekających afgańskich cywili zablokowało pasy startowe, uniemożliwiając starty samolotów. Zdesperowani ludzie próbowali różnymi sposobami dostać się na pokład maszyn. Jak widać na filmach i zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych, wspinali się m.in. po obrotowych drabinkach, by wsiąść do środka.