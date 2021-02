Potężny strumień gorącej czerwonej lawy wystrzelił w sycylijskie niebo w nocy z środy na czwartek. Znów przebudziła się Etna, najbardziej aktywny wulkan w Europie.

Zdjęcie Wybuch Etny z 2019 roku /GIOVANNI ISOLINO /AFP

Aktywności wulkanu towarzyszyły wstrząsy i huk. Ostatnia poważna erupcja, zagrażająca miasteczku Linguaglossa, miała miejsce w 2002 roku.

To kolejna od kilku tygodni aktywność Etny. W styczniu opublikowano nagranie wideo pokazujące moment, w którym wulkan wypluła bulgoczącą lawę i gorący popiół na sycylijskie niebo.



Wówczas jeden strumień lawy rozlał się po wschodniej stronie krateru, wijąc się w kierunku niezamieszkałej Valle del Bove, depresji w kształcie podkowy z boku wulkanu. Drugi strumień lawy został również wykryty po północnej stronie krateru. Roztopiona lawa błyszczała na czerwono na tle ciemnej skały i obsypała szczyt wulkanu spektakularnymi iskrami.



Temperatura lawy to nawet 1100 stopni Celsjusza

Włoskie władze wydały wtedy ostrzeżenie przed popiołem dla okolicznych miast, a odłamki znaleziono nawet w Fleri, mieście oddalonym o 28,9 km od wulkanu.



Etna to najwyższy i największy w Europie wulkan mający ok. 3300 metrów wysokości. Przy obwodzie ponad 135 km pokrywa obszar ok. 1250 km kwadratowych, na którym znajduje się ok. 270 różnej wielkości kraterów.

Zdjęcie Wybuch Etny / Alessio TRICANI / AFPTV / AFP

Z Etny wydobywa się lawa, której temperatura wynosi około 900-1100 stopni Celsjusza. Lawa wydobywająca się z sycylijskiego wulkanu jest bogata w krzemionkę i charakteryzuje się dużą lepkością. Nie rozlewa się szeroko, lecz szybko zastyga, nadbudowując kolejne warstwy wulkanu.