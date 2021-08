Włochy: Ogromna impreza nad jeziorem wymknęła się spod kontroli. Policja zareagowała po pięciu dniach

Świat

Pięć dni zwlekała włoska policja z podjęciem działań wobec nielegalnego tzw. rave party z udziałem co najmniej kilku tysięcy osób. Zjechały one nad jezioro Mazzano koło Viterbo na granicy Lacjum i Toskanii. Plenerową imprezę zorganizowano z naruszeniem wszelkich przepisów, także sanitarnych. Włoskie władze alarmowały, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i apelowały do MSW o interwencję.

Zdjęcie Impreza na włoskim jeziorem przyciągnęła kilka tysięcy osób / @GiancarloDeRisi / Twitter