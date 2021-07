"Znowu to samo, nowa gafa Virginii Raggi. Po raz kolejny burmistrz Rzymu postanowiła obdarować obywateli swoją następną perełką" - podkreśliło "Il Giornale".

Dodało z ironią: "Wydaje się, że reprezentantka Ruchu Pięciu Gwiazd ma najwyraźniej zamiar zostać zapamiętana z powodu swych popisów - dziwnych, zawstydzających i czasem także zdecydowanie nie na miejscu".



Morirono zamiast Morricone

Następny błąd znalazł się w oficjalnym cotygodniowym biuletynie "Burmistrz informuje", opublikowanym na stronie internetowej stołecznych władz. W tekście znalazło się sformułowanie: "Parco della Musica Ennio Morirono". Do gafy tej doszło zaledwie kilka dni po tym, gdy ten wielki kompleks sal koncertowych otrzymał imię Ennio Morricone.

Reklama

Gazeta przypomina serię wcześniejszych gaf Virginii Raggi i jej współpracowników.



Niedawno burmistrz pomyliła Koloseum z bazyliką Świętego Piotra. W przemówieniu stwierdziła, że "z kopuły Koloseum rozciąga się wyjątkowy i nadzwyczajny widok" na Rzym.

Do Koloseum, jak zauważono, Raggi nie ma szczęścia, bo w oficjalnym wideo promującym turniej golfa w rejonie Wiecznego Miasta władze zamiast tego symbolu stolicy pokazały zdjęcie starożytnego amfiteatru w Nimes we Francji.



Przed kilkoma tygodniami poważny błąd pojawił się na tablicy dedykowanej zmarłemu prezydentowi Włoch Carlo Azeglio Ciampiemu. Wyryto na niej imię "Azelio", co sprawiło, że nie została odsłonięta w obecności szefa państwa Sergio Mattarelli.