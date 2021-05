Do trzynastu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejki linowej we włoskich Alpach w niedzielę - podała włoskie media za służbami ratowniczymi. Doszło do zerwania liny.

Zdjęcie Katastrofa kolejki linowej w Alpach / Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico / Twitter

Kolejka łączyła miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Mottarone. ANSA informuje, że wagonik runął tuż przed szczytem. Spadł w ciężko dostępny rejon, utrudniając akcję ratunkową.

Na miejscu pracują strażacy i ratownicy górscy. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło 13 osób, a jedna osoba jest ranna.

Wcześniej informowano, że dwoje dzieci w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcami do szpitala w Turynie.

Wagonik kolejki, który runął do lasu, jest całkowicie zmiażdżony.







Dziennik "La Stampa" informuje, że podróż kolejką z miejscowości Stresa trwa 20 minut, a wagonik wjeżdża na wysokość 1491 metrów. W 2014 r. przez prace modernizacyjne kolejka była nieczynna - uruchomiono ją z powrotem 13 sierpnia 2016 r. Po ogólnokrajowym lockdownie spowodowanym epidemią koronawirusa kolejka wznowiła kursy od 24 kwietnia - przez kilka ostatnich tygodni cieszyła się dużą popularnością wśród turystów.