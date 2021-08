Po głosowaniu zakończonym w nocy z piątku na sobotę poinformowano, że spośród 67 tysięcy jego uczestników byłego szefa rządu poparło prawie 93 procent.

Wybór profesora prawa na lidera ruchu, uważanego dotąd za antysystemowy i populistyczny, interpretuje się jako ważny przełom i nadanie mu nowego wizerunku oraz wzmocnienie po miesiącach wewnętrznego kryzysu.

Ruch nie miał stałego lidera politycznego, odkąd z funkcji tej w styczniu 2020 roku ustąpił szef dyplomacji Luigi Di Maio.

"Mamy solidny program"

To Ruch Pięciu Gwiazd wskazał w 2018 roku niemal całkowicie nieznanego, wywodzącego się spoza polityki Contego jako kandydata na premiera. Jego pierwszy rząd tworzyła ta formacja z prawicową Ligą. Po rozpadzie koalicji w 2019 roku Giuseppe Conte ponownie stanął na czele Rady Ministrów, powołanej przez z ruch z centrolewicową Partią Demokratyczną.

Premier podał się do dymisji w styczniu tego roku w rezultacie osłabienia koalicji rządowej.

Conte jako lider ruchu oświadczył po głosowaniu: "Mamy mocny, solidny program na przyszłość, do 2050 roku".

Zapowiedział, że we wrześniu ruszy w objazd po Włoszech.

Założony przez komika

Początki Ruchu Pięciu Gwiazd sięgają roku 2005, gdy komik Beppe Grillo założył blog, w którym poruszał kwestie ekologii i korupcji w polityce. W kolejnych latach Grillo wyprowadził na ulice tysiące ludzi pod hasłami ekologii i sprzeciwu wobec obecności osób skazanych w polityce i defraudacji publicznych pieniędzy.

Formalnie Ruch Pięciu Gwiazd powstał w 2009 roku i przez większość włoskiej klasy politycznej został uznany za populistyczny. Grillo cały czas był jego nieformalnym przywódcą - założycielem, mającym decydujący głos.

Do parlamentu jego przedstawiciele weszli po raz pierwszy w 2013 roku i przez pięcioletnią kadencję byli w opozycji. W następnych wyborach w 2018 roku Ruch Pięciu Gwiazd uzyskał drugie miejsce, co uznano za rewolucyjne wydarzenie na włoskiej scenie politycznej. Populistyczne ugrupowanie weszło wtedy po raz pierwszy do rządu.