​Przez przypadek 23-letnia lekarka z okolic miasta Massa we Włoszech otrzymała całą fiolkę szczepionki Pfizera przeciw COVID-19. To oznacza, że zamiast jednej, podano jej sześć dawek preparatu. Kobieta poczuła się źle i trafiła na obserwację do szpitala.

Zdjęcie Przygotowanie szczepionki, zdjęcie ilustracyjne / JACK GUEZ / AFP / AFP

Reklama

Lokalny dziennik "La Nazione" podał, że do zdarzenia, które będzie teraz przedmiotem badań, doszło w sobotę w szpitalu w Toskanii. To tam stażystce psychologii klinicznej podano omyłkowo całą fiolkę preparatu.

Reklama

Po szczepieniu kobieta poczuła się źle i została zatrzymana w szpitalu, gdzie zauważyła jednocześnie duże poruszenie wśród personelu medycznego - relacjonuje gazeta. Wkrótce potem zakomunikowano jej: "Pomyliliśmy się, przepraszamy. Podaliśmy pani całą fiolkę szczepionki, czyli sześć dawek".



Media: takie coś jeszcze się nie wydarzyło

Z powodu tego błędu zapadła decyzja o prewencyjnej hospitalizacji kobiety, której stan jest monitorowany. Dostała paracetamol z powodu bólu głowy.



Dziennik zaznacza, że podobna sytuacja nigdy dotąd się nie wydarzyła. W Niemczech podano jednej osobie pięć dawek. W fazie badań nad szczepionką, dotyczących przedawkowania, analizowano skutki podania czterech dawek.