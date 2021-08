Liczba osób zakażonych rośnie każdego dnia. Obecnie według oficjalnych rejestrów jest ich co najmniej 101 tysięcy.

W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o 7230 nowych przypadkach koronawirusa. Wynik pozytywny dało 3,4 procent testów.



Ostatniej doby na COVID-19 zmarło 27 osób, a łączny bilans zgonów wzrósł do 128 163.



Nowy etap walki

Do szpitali przyjęto kolejne 108 osób, w tym osiem na oddziały intensywnej terapii, gdzie łącznie przebywa około 270 najciężej chorych. Na zwyczajnych oddziałach covidowych jest prawie 2700 osób. Codziennie hospitalizowanych jest ponad 100 kolejnych chorych.



W piątek we Włoszech rozpoczyna się nowy etap walki z koronawirusem. Zaczyna obowiązywać wymóg okazywania przepustki COVID-19 przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów i innych placówek kultury, muzeów, zabytków, na basen, do siłowni, ośrodków fitness, term, parków rozrywki, na imprezy targowe, zjazdy i konferencje.



Obowiązek tzw. Green Pass dla osób powyżej 12. roku życia wchodzi w życie, gdy zaszczepionych w pełni jest ponad 33 mln osób, czyli 62 procent populacji kraju.