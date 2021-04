Wlk. Brytania: Polak oskarżony o morderstwo. Proces ruszy w listopadzie

Procesu 20-letniego Polaka, Amadeusza S., który został oskarżony o zabójstwo 30-letniej Polki Klaudii S. ma rozpocząć się 1 listopada w sądzie w Hull. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w minioną sobotę.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Peter Manning/LNP/Shutterstock /East News

Wcześniej, 16 lipca, odbędzie się posiedzenie sądu koronnego, na którym obrona przestawi swoje oświadczenie, a oskarżony, po usłyszeniu zarzutów, zadeklaruje czy przyznaje się do winy, czy też nie.

Jak informuje portal HullLive, ciało 30-letniej kobiety z licznymi obrażeniami znaleziono w sobotę wcześnie rano. Już następnego dnia policja oskarżyła o morderstwo mieszkającego z nią 20-letniego Polaka. Na razie nie są znane ani okoliczności, ani przyczyny zabójstwa.

"Klaudia była jak promień słońca"

Amadeusz S. w poniedziałek stanął przed sądem magistrackim, a we wtorek przed sądem koronnym, ale na tym etapie posiedzenie ogranicza się do potwierdzenia tożsamości oskarżonego oraz poinformowania go o postawionych mu zarzutach. Podano, że w czasie posiedzenia sądu - odbywającego się zdalnie - Polakowi towarzyszył tłumacz. Jak się oczekuje, właściwy proces w listopadzie potrwa około tygodnia. Oskarżony do tego czasu pozostanie w areszcie.

HullLive cytuje koleżankę z pracy zamordowanej Polki, według której przyjechała ona do Wielkiej Brytanii kilka lat temu i była profesjonalną tancerką.

"Klaudia była bardzo dobrą osobą, była jak promień słońca. Była pełna życia, chciała kochać i być kochana. Była taka piękna - jak modelka. Cały czas się uśmiechała. Zawsze była uśmiechnięta, nawet gdy w pracy nie układało się najlepiej, żartowała sobie z tego i rozśmieszała nas. Jedyną złą rzeczą w niej było to, że była bardzo naiwna" - powiedziała koleżanka.