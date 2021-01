Wlk. Brytania. Ciało Polki odnaleziono w walizce. Policja wytypowała podejrzanego

Policja wytypowała podejrzanego mężczyznę, który może mieć związek z zabójstwem Joanny B. Ciało kobiety odnaleziono 18 grudnia na terenie jednego z londyńskich hosteli. Zwłoki 41-latki były ukryte w walizce.

Policja ustaliła, że kobietę po raz ostatni widziano 13 listopada. Jej zwłoki 18 grudnia odnalazł malarz pokojowy. Były ukryte w walizce, która znajdowała się w jednym z pokoi. "Nieprzyjemny zapach" miał utrzymywać się na terenie hostelu od dwóch tygodni.

Według sąsiadów, 41-latka miała nadużywać alkoholu. Była jednak przy tym osobą spokojną i przyjazną. - Bardzo miła, przyjazna, dobra - opisywał Martin, znajomy zamordowanej, a inna mieszkanka hostelu dodała: - Miała trochę problemów z alkoholem, ale była cudowną kobietą. Myśleliśmy, że po prostu wyjechała.

Poszukiwania 50-letniego Petrasa Z.

Świadkowie utrzymują, że po zaginięciu kobiety zniknął także jeden z mieszkańców hostelu. Śledczym udało się ustalić jego tożsamość. - Zidentyfikowaliśmy Petrasa Z. jako kogoś, z kim musimy porozmawiać, aby dowiedzieć się, co stało się z Joanną B. - powiedział insp. Wayne Jolley z Wydziału Zabójstw w Metropolitan Police.

Inspektor zaapelował do osób, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa 50-letni Litwin. - Jestem przekonany, że są ludzie, którzy widzieli go lub wiedzą, gdzie jest. Zachęcam ich do zgłaszania się do nas - powiedział Jolley. - Jeśli wiesz cokolwiek o miejscu pobytu Petrasa Z., skontaktuj się z nami. Otrzymasz wsparcie, a twoje informacje mogą być kluczowe dla tego dochodzenia - dodał.



Funkcjonariusze podejrzewają, że mężczyzna opuścił terytorium Wielkiej Brytanii. Według posiadanych przez nich informacji Petras Z. może przebywać obecnie na terenie Niemiec.