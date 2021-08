Serwis iz.ru przekazał, że informacje o śmierci pacjentów potwierdziły władze regionu.

Wcześniej tego samego dnia media donosiły o awarii aparatury dostarczającej tlen w Klinicznym Szpitalu Ratunkowym we Władykaukazie na oddziale przeznaczonym dla pacjentów z COVID-19. Pękła rura, dostarczająca tlen na oddział intensywnej terapii - podała agencja TASS.

Na miejscu pracowano nad szybkim usunięciem awarii. Urządzenie dostarczające tlen znajdowało się na poziomie piwnicy. To tam pękła jedna z rur.

Na oddziale intensywnej terapii przebywało 71 pacjentów, z czego nie wszyscy potrzebowali wspomagania oddychania.



Jak przekazano, personel medyczny zaczął podłączać chorych do przenośnej aparatury, a do placówki dowożono dodatkowe butle z tlenem.



Dziewięciu osób nie udało się jednak uratować. Lokalny resort zdrowia przekazał, że byli to pacjenci w stanie krytycznym, przebywające pod respiratorami.

Reklama