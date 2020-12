Władimir Putin: Wyścig zbrojeń już się rozpoczął

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek na dorocznej konferencji prasowej, że wyścig zbrojeń już się rozpoczął. Oświadczył, że wszystkie plany dotyczące stworzenia w Rosji nowych rodzajów broni będą wykonane w terminie.

Zdjęcie Władimir Putin /MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK /AFP

Putin wyjaśnił, że na końcowym etapie znajdują się prace nad ciężkim międzykontynentalnym pociskiem balistycznym Sarmat. - Praktycznie zakończona jest już praca nad hipersonicznym pociskiem Cyrkon - dodał.

"Do tego czasu będziemy gotowi"

Prezydent Rosji ocenił, że również Stany Zjednoczone opracują swoją broń hipersoniczną. Niemniej - dodał - "my do tego czasu będziemy gotowi". Zapewnił, że Rosji "udaje się zrobić to, czego inni nie mają", dzięki jej bazie naukowej i talentowi rosyjskich inżynierów. - Jesteśmy na słusznej drodze i pracujemy - zapewnił.

Winą za rozpoczęty wyścig zbrojeń Putin obarczył Stany Zjednoczone. Według jego słów "wszystko się zaczęło" po wycofaniu się USA z układu o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej.

Oskarżenia wobec Zachodu

Putin zarzucił krajom zachodnim wycofywanie się z porozumień z Rosją i ocenił, że Moskwa nie ponosi winy za pogorszenie relacji. Oskarżył Zachód o to, że nie dotrzymał obietnic dotyczących nierozszerzania NATO na wschód.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale nikt nie chce z nami rozmawiać - przekonywał. Reagując na pytanie dziennikarza BBC, czy władze rosyjskie uważają, że w kwestii pogorszenia relacji z Zachodem zachowują się bez zarzutu, oznajmił: - W porównaniu z wami - tak.