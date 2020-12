Prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny "cieszy się poparciem amerykańskich służb specjalnych". Dodał, że gdyby rosyjskie służby specjalne chciały go zabić, to doprowadziłyby tę sprawę do końca.

Zdjęcie Władimir Putin /MAXIM SHIPENKOV /PAP

Prezydent Władimir Putin odpowiadał na pytania dotyczące m.in. Nawalnego na swojej dorocznej konferencji prasowej.

Reklama

Putin powiedział, że Nawalny - którego nazywał "tym pacjentem w berlińskiej klinice" - jest wspierany przez amerykańskie służby wywiadowcze. Dodał, że jeśli to prawda, "rosyjskie służby specjalne powinny mieć go na oku".

- Ale to nie znaczy, że trzeba go otruć, komu to potrzebne? Gdyby służby chciały to zrobić, to doprowadziłyby tę sprawę do końca - dodał Putin.



Przypomniał, że na prośbę żony opozycjonisty wydał rozkaz, by wypuścić Nawalnego z Rosji na leczenie w Niemczech.



14 grudnia dwa portale śledcze opublikowały materiał, w którym podały nazwiska ośmiu funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), zamieszanych - według autorów publikacji - w otrucie Nawalnego.



13 grudnia "The Times" powołując się na źródła w służbach specjalnych Niemiec podał, że trucizna mogła zostać Nawalnemu podana nie raz, tylko dwa razy. "Times" poinformował, że rosyjskie siły bezpieczeństwa prawdopodobnie zmusiły do tego lekarza w szpitalu Omsku, gdzie opozycjonista trafił po pierwszej próbie otrucia.