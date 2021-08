Wielka Brytania: Z Afganistanu ewakuowano mężczyznę z zakazem przylotu

​Afgańczyk objęty zakazem lotów do Wielkiej Brytanii został do niej sprowadzony w czasie ewakuacji z lotniska w Kabulu. Mężczyzna został uznany za osobę mogącą zagrozić bezpieczeństwu dotarcia do Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Brytyjska ewakuacja z Kabulu/ Zdj. ilustracyjne / LPhot Ben Shread/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT / PAP/EPA