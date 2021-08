Należące do Cruise'a BMW X7 zostało skradzione we wtorek w pobliżu Grand Hotelu, położonego przy Church Street w Birmingham, w którym zakwaterowany jest aktor. W pojeździe znajdowały się rzeczy, których wartość oszacowano na kilka tysięcy funtów.

- Tom jeździł samochodem podczas pobytu w Birmingham, a niektóre jego bagaże i rzeczy znajdowały się w środku, gdy został skradziony - podało źródło, na które powołuje się "The Independent".

Złodzieje najprawdopodobniej użyli skanera do klonowania sygnału wysyłanego przez kluczyk zapłonowy.

Wszystko zniknęło

Auto zostało odnalezione przez policję w pobliskim Smethwick. - Został odzyskany, ponieważ był wyposażony w GPS, ale wszystko z niego zniknęło - przekazało źródło.



- To powód do wstydu dla ekipy ochrony, a jej szef był wściekły - ale nie tak wściekły, jak Tom - dodało inne źródło w rozmowie z "The Sun".



Policja poinformowała, że "dochodzenie jest w toku".

"Dochodzenie ze sprawdzeniem kamer CCTV przeprowadzono na obszarze, z którego samochód został odzyskany" - podano w komunikacie.