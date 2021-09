Wielka Brytania: Pozew przeciw księciu Andrzejowi. Oskarżono go o napaść seksualną

Świat

Do sądu trafił pozew przeciwko księciu Andrzejowi. Złożyli go prawnicy Virginii Giuffre oskarżającej brytyjskiego księcia o napaść na tle seksualnym. W piątek opublikowali zdjęcia dokumentów zawiadamiających go o pozwie, który przeciwko niemu został złożony w sądzie w USA.

Zdjęcie Książę Andrzej / Chris Jackson/afp / East News