11 grudnia 2019 r. 19-letnia wówczas Verphy Kudi zadzwoniła na numer alarmowy krzycząc, że jej dziecko "nie może się obudzić". 20-miesięczna córka kobiety została przetransportowana do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować. Wyniki sekcji zwłok okazały się szokujące - dziewczynka była niedożywiona i odwodniona, a przed śmiercią chorowała na grypę. Jako przyczynę zgonu wpisano "zaniedbanie".

Jak podaje BBC News w toku śledztwa okazało się, że matka dziecka nie była przy córce w ostatnich chwilach jej życia. 5 grudnia kobieta wyjechała do Londynu ze swoim chłopakiem, by świętować urodziny. W ciągu pięciu dni 19-latka imprezowała w różnych miastach Anglii. 9 grudnia, dwa dni przed powrotem była w Coventry - mieście oddalonym od Brighton o ponad 240 km.

"Tęskniła" za córką

Kobieta wyznała śledczym, że ostatecznie wróciła do domu, bo "nie mogła znieść tak długiej rozłąki z córką" i "tęskniła za nią".

Policjanci ustalili, że od momentu urodzenia córki, Kudi regularnie zostawiała ją samą w mieszkaniu. Na 11 udokumentowanych przypadków, sześć opisano jako "znaczące". Każdy z nich trwał co najmniej dwa dni.

Peter Wilcock, obrońca Kudi, wskazywał przed sądem, że doszło do "tragicznej sytuacji". Przedstawiał oskarżoną jako osobę "młodą i wrażliwą", dodając, że wyrok więzienia będzie dla niej druzgocący. Obrońca dodawał, że kobieta mieszkała z córką w lokum udostępnionym jej przez fundację zajmującą się osobami w trudnej sytuacji życiowej.

"Nie do wytrzymania"

Sędzia Christine Laing nie miała jednak wątpliwości co do wydanego wyroku.

- Dziecko całkowicie polega na matce, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Suma cierpień, których doznała w ostatnich dniach swojego życia jest nie do zniesienia. Musiała to znosić, żebyś ty mogła świętować urodziny swoje i swoich znajomych, jako beztroska nastolatka - zwracała się do oskarżonej.

Kudi została uznana za winną nieumyślnego spowodowania śmierci. Kobieta obecna na sali sądowej nie skomentowała wyroku dziewięciu lat pozbawienia wolności.