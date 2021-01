Po telefonie zaniepokojonej kobiety przeprowadzono zakrojone na dużą skalę poszukiwania ludzkich szczątków na błotnistym polu w północno-wschodniej Anglii. Akcja zakończyła się dość nietypowo. Wystający z ziemi "palec", odkryty przez spacerowiczkę, okazał się ziemniakiem.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformowała w piątek policja hrabstwa Northumberland, we wtorek wieczorem dostała zgłoszenie o domniemanych ludzkich szczątkach, które zauważyła podczas spaceru z psem pewna kobieta. Przesłała ona policji zdjęcie wystającego z błota dużego palca u stopy.

Wyspecjalizowane ekipy z psami natychmiast wyruszyły przeszukiwać pole w rejonie Winlaton w Gateshead, jednak zamiast ciała znalazły wystającą spod ziemi bulwę ziemniaka.

- Osoba, która to zgłosiła, była bardzo zaniepokojona i na zdjęciu, które nam przysłała, wyglądało na to, że to mogą być ludzkie szczątki. Było już ciemno, gdy dostaliśmy wezwanie, więc musieliśmy wysłać ekipy poszukiwawcze, aby odnaleźć miejsce zdarzenia i wykluczyć jakąkolwiek pomyłkę. Ekipa poszukiwawcza chichotała, gdy zdała sobie sprawę, że to ziemniak, ale zgłoszenie zostało zrobione w dobrej wierze i możemy tylko pochwalić czujność kobiety, która to zrobiła - powiedział inspektor Phil Hamlani z policji hrabstwa Northumberland.

Funkcjonariusz zaapelował do każdego, kto znajdzie się w podobnej sytuacji, by na wszelki wypadek wezwał policję, dodając: - Jeśli okaże się, że to warzywo, nasze psy policyjne podziękują ci za smakołyk.