Wielka Brytania: Książę Andrzej założył biznes z bankowcem oskarżonym o molestowanie

Książę Andrzej, syn brytyjskiej królowej Elżbiety II, założył spółkę z byłym pracownikiem prywatnego banku Coutts, który odszedł z niego w niesławie w związku z oskarżeniami o niewłaściwe zachowania seksualne - podał we wtorek brytyjski dziennik "The Times".

Wizerunkowe kłopoty księcia Andrzeja, w wyniku których pod koniec 2019 r. zrezygnował z wykonywania obowiązków, zaczęły się od znajomości z nieżyjącym już Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą i multimilionerem oskarżonym o liczne przestępstwa seksualne, w tym sprowadzanie do swoich posiadłości nieletnich dziewcząt i oferowanie ich swoim znajomym.

Jak podaje "The Times", partnerem biznesowym księcia Andrzeja jest Harry Keogh, który w marcu 2018 r. odszedł z banku Coutts w związku z oskarżeniami o dotykanie krocza koleżanki z pracy oraz o przechwalanie się swoimi wyczynami seksualnymi.



Przyjaciel od 20 lat

Gazeta pisze, że nowe przedsięwzięcie Andrzeja - nazwane Lincelles - zostało utworzone w czerwcu zeszłego roku, a więc siedem miesięcy po fatalnie przyjętym przez opinię publiczną wywiadzie księcia dla BBC na temat znajomości z Epsteinem, i ma być narzędziem dla jego rodzinnych inwestycji. Ma formę spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością (unlimited company), która jest dość rzadko stosowaną w brytyjskim prawie, ale w pełni legalną formą organizacji przedsiębiorstwa. Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością nie musi publikować szczegółowych sprawozdań finansowych jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym dochodów i zysków, ale udziałowcy odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem, a nie tylko do wysokości wkładów.



Według dziennika książę Andrzej kontroluje 75 proc. udziałów w Lincelles poprzez fundację Urramoor Trust, a Keogh jest wymieniony jako jeden z udziałowców. Cytowane przez "The Timesa" źródło z otoczenia Andrzeja opisało Keogha jako przyjaciela i doradcę księcia i jego prywatnego bankiera od ok. 20 lat. To samo źródło podkreśla, że zarzuty przeciwko Keoghowi "nie wydają się być przedmiotem jakiegokolwiek dochodzenia przez organy ścigania lub inne strony, ani nie zostały w zbadane w czasie procesu sądowego".

W październiku 2018 roku Keogh był gościem na ślubie córki Andrzeja, księżniczki Eugenii.