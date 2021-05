Władze Wenezueli podniosły płacę minimalną do siedmiu milionów boliwarów (ok. 2,5 dolara). W kraju rządzonym przez Nicolasa Maduro wciąż szaleje gigantyczna inflacja.

Zdjęcie W Wenezueli szaleje inflacja / AFP

Gospodarka Wenezueli przeżywa już szósty rok recesji i czterocyfrową inflację, których skutki pogłębia pandemia koronawirusa w kraju. Według wenezuelskiego Banku Centralnego inflacja w tym kraju wyniosła w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 roku 127,8 proc., ale prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zapowiadają na ten rok inflację rzędu 5 500 proc. W 2019 r. wyniosła ona 19 906 proc.

Rząd Nicolasa Maduro w marcu 2021 roku wprowadził po raz pierwszy do obiegu banknoty o nominałach 200 000, 500 000 i milion boliwarów.

Jedyny taki kraj

Galopująca inflacja, jak podkreśla argentyński konserwatywny dziennik "La Nacion", nie jest jedynym problemem kraju rządzonego przez Maduro. PKB zmalał w ubiegłym roku o 10 proc., a Wenezuela jest jedynym uprzemysłowionym krajem świata, który zanotował w 2020 r. siódmy rok z rzędu spadek Produktu Krajowego Brutto; starania rządu wenezuelskiego o ożywienie gospodarki pozostają bez rezultatu.

Kurs dolara przekroczył w kwietniu tego roku barierę dwu i pół miliona boliwarów, co w konsekwencji sprowadziło wysokość wenezuelskiej płacy minimalnej do 71 centów.

Wenezuela znalazła się w kryzysie humanitarnym. Zmusiło to miliony Wenezuelczyków do emigracji do sąsiednich krajów Ameryki Łacińskiej.

Ekonomistka chce gwarancji dla prywatnego kapitału

Media latynoamerykańskie cytują wywiad, w którym Sara Levy-Carciente, szefowa wenezuelskiej Narodowej Akademii Nauk Ekonomicznych stwierdza, że "wsparcie finansowe wypłacane Wenezuelczykom w związku z epidemią COVID-19 było mało znaczące, podczas gdy przeciętna rodzina wenezuelska potrzebuje minimum 300 dolarów USA na zaspokojenie podstawowych potrzeb".

- Rząd przygotowuje jakiś plan, ale nie znamy jeszcze jego szczegółów - dodaje wenezuelska ekonomistka, podkreślając, że "nie uda się przezwyciężyć wenezuelskiego kryzysu bez przełamania międzynarodowej izolacji finansowej, w jakiej znalazł się kraj".

- To zaś nie będzie możliwe, jeżeli Wenezuela nie stanie się na powrót państwem prawa, jeśli nie nastąpi zmiana w stosunkach między państwem a społeczeństwem i przywrócenie gwarancji dla prywatnego kapitału - podsumowuje Sara Levy-Carciente.