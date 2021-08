Węgry: Wypadek autobusu. ​Osiem osób zginęło, prawie 50 jest rannych

Osiem osób nie żyje, a prawie 50 jest rannych - to bilans tragicznego wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielę nad ranem na M7 w miejscowości Szabadbattyan (Węgry). Aby dostać się do poszkodowanych służby musiały usunąć część siedzeń.

Zdjęcie Część poszkodowanych z pojazdu ewakuowali strażacy. Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL