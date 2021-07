Węgry: Posłanka surowo ukarana. Trzymała w sali obrad flagę Chin

Węgierska posłanka Timea Szabo została ukarana przez przewodniczącego parlamentu. Przedstawicielka opozycyjnej partii Dialog trzymała w sali obrad flagę Chin z wpisanym logo rządzącego Fideszu. Kara, którą jej wymierzono to cztery miesięczne diety poselskie (ok 123 tys. zł). Karę w wysokości 4-miesięcznych diet (9,6 mln ft, czyli 123 tys. zł) musi zapłacić posłanka węgierskiej opozycyjnej partii Dialog Timea Szabo za to, że trzymała w sali obrad flagę Chin z wpisanym logo rządzącego Fideszu. Poinformowała o tym na Facebooku.

Zdjęcie Timea Szabo posłanka węgierskiej partii Dialog / Samuel Dietz / Contributor / Getty Images