Watykan stara się ustalić, jak doszło do tego, że z oficjalnego profilu papieża Franciszka na Instagramie "polubiono" zdjęcie skąpo odzianej modelki z Brazylii.

W pierwszej połowie listopada na profilu modelki Natalii Garibotto, obserwowanym przez 2,4 miliona użytkowników Instagrama, pojawiła się ikonka świadcząca o tym, że jedno ze zdjęć prezentujących jej wdzięki zostało "polubione" przez oficjalny profil Franciszka. Potem komunikat ten został usunięty.

"Polubienie" z papieskiego profilu zostało wykorzystane przez agencję modelki w celach reklamowych.

Okoliczności nie są jasne

Nie jest jasne, jak do doszło do zaaprobowania fotografii modelki. Reprezentująca ją agencja natychmiast to wykorzystała, publikując zdjęcie wraz z komentarzem: "Otrzymaliśmy błogosławieństwo od papieża".

Zdarzenie skomentowała także modelka, pisząc: "Przynajmniej pójdę do raju".

Konsternacja

Sprawa wywołała konsternację w Watykanie, który teraz - jak podają media - próbuje ustalić, kto za tym stoi, i w tym celu zwrócił się do kierownictwa Instagrama z prośbą o wyjaśnienia.

Profil papieża Franciszka na tym popularnym portalu społecznościowym obserwowany jest przez ponad 7 milionów osób. Papieskim profilem zarządza zespół z watykańskiego sekretariatu do spraw komunikacji.