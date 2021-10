Trzej gwardziści szwajcarscy odwołali przysięgę składną przed rozpoczęciem służby, że będą służyć papieżowi i, jeśli to konieczne, poświęcą dla niego swoje życie. Zdecydowali się na to, by uniknąć obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 - czytamy w serwisie polsatnews.pl.

Według rzecznika Gwardii porucznika Ursaa Breitenmosera trzech strażników dobrowolnie opuściło korpus. Trzech innych zostało tymczasowo zawieszonych do czasu pełnego zaszczepienia.

Według Breitenmosera wymagania dotyczące szczepień strażników są właściwe. - Odpowiada to wymogom innych sił zbrojnych na świecie - przekonywał.

Od 1 października w Watykanie obowiązuje "zielona przepustka" dla wszystkich pracowników, którą można uzyskać nie tylko po przyjęciu szczepień, ale też po przedstawieniu ujemnego testu.

W przypadku Gwardii Szwajcarskiej, która zawsze jest w bliskim kontakcie z papieżem i jego gośćmi, uznano, że test nie wystarczy, ponieważ nie mógł wykryć niedawnych infekcji.



