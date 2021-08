Papież Franciszek na zakończenie środowej audiencji generalnej grał w piłkarzyki. Media opublikowały zdjęcie papieża przy białym stole do gry, ustawionym w Auli Pawła VI. Jego "rywalem" był młody człowiek, który stał po drugiej stronie stołu.

Zdjęcie Papież Franciszek / PRESS ASSOCIATION / East News

Fotografia przedstawia wyraźnie uśmiechniętego i rozbawionego sytuacją Franciszka, dla którego specjalnie do watykańskiej Auli Pawła VI przyniesiono stół do gry.

Zdjęcie Papież Franciszek / PRESS ASSOCIATION / East News

To kolejne niecodzienne zdarzenie towarzyszące papieskiej audiencji generalnej. Przed tygodniem Franciszek na jej zakończenie przerwał na chwilę pozdrawianie wiernych, bo podano mu telefon komórkowy. Papież odszedł na chwilę, by przeprowadzić - jak wyjaśnił później Watykan - prywatną rozmowę. Nie wiadomo, kto do niego zadzwonił.

