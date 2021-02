​Watykan: Pierwsza podróż Franciszka po wybuchu Pandemii. Poleci do Iraku

Stolica Apostolska ogłosiła, że w czasie zbliżającej się pielgrzymki do Iraku papież odwiedzi miejsca ciężkich walk z ISIS, iracki Kurdystan, zniszczone ziemie chrześcijan i spotka się z ajatollahem Alim al-Sistanim.

Pierwszym etapem podróży będzie stolica Iraku, Bagdad, dokąd papież przybędzie po południu 5 marca. Po ceremonii powitania na lotnisku tam również przeprowadzi rozmowę z premierem Mustafą al-Kadhimim. Oficjalna uroczystość powitania odbędzie się następnie w Pałacu Prezydenckim, gdzie Franciszka podejmie prezydent Barham Salih.

Następnie, także w pałacu głowy państwa, papież spotka się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego, do których wygłosi swoje pierwsze w Iraku przemówienie. W programie jest też spotkanie z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie.

6 marca papież opuści Bagdad i poleci do miasta An-Nadżaf w środkowej części kraju, ośrodka kultu religijnego i celu pielgrzymek szyitów. Złoży tam wizytę ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu, który jest jedną z najbardziej wpływowych osobistości w Iraku. Następnie papież uda się do miasta An-Nasirijja na spotkanie międzyreligijne na położonej w pobliżu Równinie Ur, ziemi Abrahama.

Po powrocie do Bagdadu Franciszek odprawi mszę w katolickiej katedrze obrządku chaldejskiego.

Papież odwiedzi Irbil i Mosul

Niedziela 7 marca będzie intensywnym dniem papieskiej podróży. Rozpocznie go wizyta w mieście Irbil, stolicy Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego. Następnie Franciszek poleci do Mosulu, zajętego w 2014 roku przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS). Doszło tam do ciężkich walk i zbrodni na ludności cywilnej, a także wygnania mniejszości religijnych i etnicznych. Zburzone częściowo miasto zostało odbite przez armię iracką w 2016 roku. Na placu w Mosulu papież odmówi modlitwę za ofiary wojny.

Następnie poleci helikopterem do Karakoszu na zamieszkanej w dużej mierze przez chrześcijan Równinie Niniwy. Bojownicy IS zaatakowali Karakosz, niszcząc domy, kościoły i wiele historycznych miejsc. Miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią, a w ciągu kilku godzin musiało je opuścić ponad 100 tysięcy chrześcijan, w tym wszyscy syryjscy katolicy.

Zniszczona i splądrowana przez dżihadystów biblioteka została odbudowana przez chrześcijan i oddana do użytku, co uważa się za znak podnoszenia się tego obszaru po wojnie. Wróciło tam kilka tysięcy chrześcijan. W miejscowym kościele papież spotka się z grupą mieszkańców. Na zakończenie dnia Franciszek odprawi mszę na stadionie w Irbilu.

W poniedziałek 8 marca odleci z Bagdadu do Rzymu. W pierwszej podróży papieża od wybuchu pandemii towarzyszyć mu będzie kilkudziesięciu wysłanników mediów z całego świata.