​We wtorek w Holandii, w dniu urodzin monarchy, przypada Dzień Króla. Jak wynika z badań programu EenVandag zaufanie do króla Willema Alexandra jest najniższe od czasu inauguracji w 2013 r.

27 kwietnia Holendrzy świętują Dzień Króla, jest to dzień urodzin monarchy Willema Alexandra. To nie tylko oficjalne święto państwowe, ale także tradycyjnie czas wielu różnych imprez.

Obchody Dnia Króla w sytuacji epidemicznej

Ze względu na pandemię COVID-19 w tym roku nie będą one miały masowego charakteru. Eindhoven, w którym król obchodzi w tym roku urodziny, prosi wszystkich mieszkańców o pozostanie w domach. - Prosimy wszystkich o śledzenie uroczystości, które zorganizowaliśmy dla króla, królowej i księżniczek, w Internecie - poinformowały władze miasta w komunikacie rozesłanym mediom.

Planowane rozluźnienie koronawirusowych obostrzeń nastąpi dopiero w środę. Zniesiona zostanie godzina policyjna oraz otwarte zostaną ogródki gastronomiczne.

Spada poparcie dla monarchii

Nie tylko brak masowych urodzinowych imprez, ale także wyniki badania zleconego dla programu telewizji publicznej EenVandaag mogą jednak popsuć humor królowi. Wynika z nich, że od objęcia przez niego tronu w 2013 r. poparcie dla niego spadło do historycznie niskiego poziomu. Obecnie ufa mu 63 proc., w ubiegłym roku było to 74 proc., a jeszcze dwa lata temu ponad 85 proc.

Jedynie połowa respondentów uważa, że dobrze wypełnia funkcję króla. Ponad 75 proc. badanych twierdzi, że nieuzasadnione jest to, że monarcha otrzymuje coraz więcej pieniędzy od państwa. EenVandaag przypomina, że królewski zasiłek wzrośnie w tym roku do 1 miliona euro, plus 5,1 miliona na personel i wydatki.

- Pandemia koronawirusa skłania całe społeczeństwo do oszczędności. To bardzo zły sygnał dla króla, który chce być blisko naszych obywateli - powiedział uczestnik badania.

Krytyka Willema Alexandra

Willem Alexander był krytykowany za ubiegłoroczne wakacje w Grecji. W październiku 2020 r. para królewska wybrała się tam na wypoczynek. Gdy media to ujawniły , rodzina królewska przerwała pobyt i wróciła do kraju.

Mimo przeprosin z jej strony 46 proc. badanych uważa, że wyjazd do Grecji negatywnie wpłynął na wizerunek głowy państwa i ludzie o tym pamiętają.

EenVandaag każdego roku przeprowadza badanie w związku z Dniem Króla. W tym roku wzięło w nim udział 28 tys. osób. Zostało ono przeprowadzone w dniach 21-23 kwietnia.

