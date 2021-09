- Pełna identyfikacja kryminalistyczna nie została zakończona, więc nie możemy jeszcze na 100 procent potwierdzić, że jest to ciało Gabby - dodał Jones.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci kobiety, której ciało znaleziono na terenie kempingu po wschodniej stronie Parku Narodowego Grand Teton.



Wyprawa po parkach narodowych

Gabby Petito i jej partner, 23-letni Brian Laundrie, wyruszyli furgonetką ze wschodniego wybrzeża na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy, po raz ostatni 25 sierpnia. Pod koniec sierpnia po raz ostatni też kontaktowała się ze swoją rodziną.



1 września Laundrie sam wrócił furgonetką swej przyjaciółki do domu na Florydzie. Mężczyzna, który wynajął adwokata i nie chciał rozmawiać z policją, po kilkunastu dniach przepadł bez śladu. W piątek rodzina zgłosiła jego zaginięcie.



Rodzina Gabby Petito powiadomiła policję o jej zaginięciu 11 września. Władze rozpoczęły wtedy zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które koncentrowały się na Parku Narodowym Grand Teton, skąd młoda kobieta po raz ostatni miała kontaktować się ze swoimi najbliższymi.

Co się stało z narzeczonym?

Narzeczony blogerki Brian Laundrie odmówił współpracy ze służbami powołując się na 5. poprawkę do konstytucji USA. Jak podaje CNN, oznacza ona, że dana osoba nie może zostać zmuszona do zeznań, jeśli uważa, że mogłyby one postawić ją w negatywnym świetle lub być wykorzystane przeciwko niej.



Tymczasem rodzina 23-latka zgłosiła w piątek jego zaginięcie. Jak przekazali służbom, od wtorku nie mają kontaktu z Brianem. FBI i lokalna policja wydały oświadczenie, w którym wyraziły frustrację, że rodzina mężczyzny nie współpracuje ze służbami i czekała kilka dni, by zgłosić jego zaginięcie. "Od sześciu dni Departament Policji w North Port i FBI błagają rodzinę o skontaktowanie się ze śledczymi w sprawie narzeczonej Briana, Gabby Petito. [Bliscy Laundriego] dopiero w piątek po raz pierwszy szczegółowo rozmawiali ze śledczymi" - czytamy w komunikacie.



Policja powiadomiła, że Laundrie nie jest ścigany za przestępstwo, a służby prowadzą poszukiwania dwóch zaginionych osób.



Bliscy Petito uważają jednak, że narzeczony Gabby nie zaginął, a ukrywa się przed służbami. Richard Stafford, prawnik rodziny Petito, powiedział w krótkim oświadczeniu wysłanym do CNN: "Cała rodzina Gabby chce, aby świat wiedział, że Brian nie zaginął, on się ukrywa. Gabby zaginęła".

