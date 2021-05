Zdewastowano pomnik księdza Jerzego Popiełuszki na Greenpoincie w Nowym Jorku. Na głowę wyrzeźbionej postaci założono czarny worek, z którego wysypały się śmieci. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo. Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki nazwał zdarzenie "przykrym aktem wandalizmu".

Zdjęcie Zdewastowany pomnik ks. Popiełuszki na Greenpoincie / NYPD Hate Crimes / Twitter

"Akt dewastacji pomnika księdza Popiełuszki na Greenpoincie trafił dziś na pierwsze strony gazet w kilku lokalnych mediach" - napisał w czwartek na Twitterze konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Za opisanie sprawy dyplomata podziękował takim mediom jak: News12, New York Daily News, Radio RAMPA, "Nowy Dziennik". "To edukacyjny moment dla nas wszystkich, by poznać znaczenie symboli, które nas otaczają" - napisał konsul Kubicki.

Wydział ds. przestępstw z nienawiści nowojorskiej policji poinformował na Twitterze, że prowadzi "intensywne śledztwo w sprawie wandalizmu pomnika Jerzego Popiełuszki, polskiego księdza zamordowanego w 1984 roku za działalność w Solidarności". "Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla lokalnej Polonii" - napisano.

Za wszczęcie dochodzenia w sprawie "tego przykrego aktu wandalizmu" podziękował konsul Kubicki. "Pomnik Popiełuszki na Greenpoincie jest ważnym punktem orientacyjnym dla polskiej społeczności w Nowym Jorku, mieście stojącym na straży tolerancji i wolności. Ksiądz Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie" - napisał na Twitterze polski dyplomata.