35-letni mieszkaniec amerykańskiego stanu Arkansas zastrzelił kobietę i poważnie ranił swojego brata. Wszystko to przez majonez w zamówionym hamburgerze. Sąd skazał sprawcę na 130 lat więzienia – podaje magazyn "Insider".

Zdjęcie Sprawca otrzymał wyrok 130 lat więzienia, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Zapadł wyrok w sprawie strzelaniny w Blytheville w Arkansas, w wyniku której śmierć poniosła kobieta, a ciężko ranny został mężczyzna. Sprawcą był 35-latek, który wpadł w furię po tym, jak zaserwowano mu hamburgera z majonezem.

Jak zeznał sąsiad, mężczyzna miał krzyczeć do kobiety, która przywiozła jedzenie do domu: "Suko, wiesz przecież, że nie lubię majonezu w hamburgerze". Następnie padły cztery strzały. Kobieta została trafiona z broni palnej raz, ale był to śmiertelny postrzał. Natomiast brat sprawcy został trafiony trzykrotnie, ale na szczęście przeżył.

Kilka dni po tragicznym zdarzeniu 35-latek oddał się w ręce policję. Sąd uznał go winnym morderstwa pierwszego stopnia i naruszenia nietykalności cielesnej pierwszego stopnia. Ostatecznie mężczyzna został skazany na 130 lat więzienia: 75 lat za morderstwo, 40 lat za naruszenie nietykalności cielesnej i wreszcie 15 lat za użycie broni palnej do popełnienie przestępstwa.

Wydając wyrok, sąd określił czyn 35-latka jako "bezsensowne morderstwo z powodu nietrafionego zamówienia fast foodu".