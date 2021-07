USA: Wywołali pożar, który płonął dwa miesiące strawił dziesiątki domów i zginął w nim strażak

Małżeństwo z Kalifornii oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci 39-letniego strażaka, postawiono im również 29 innych zarzutów związanych z pożarem El Dorado, który wybuchł we wrześniu 2020 r., a ugaszono go dopiero po dwóch miesiącach. Refugio Manuel Jimenez Jr. i Angela Renee Jimenez mieli urządzić pokaz pirotechniczny, po którym nieopodal Los Angeles rozpętało się - jak określił to amerykańskie media - prawdziwe piekło. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Zdjęcie Pożar El Dorado z 2020 r. ugaszono dopiero po dwóch miesiącach. Zginął w nim strażak, a 13 osób zostało rannych / East News