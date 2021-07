Do wycieku doszło we wtorek wieczorem ok. godz. 19:35 (2:35 w środę czasu polskiego) w zakładach Lyondell Basell. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Ranni zostali przetransportowani do szpitala.

Czujniki skażenia powietrza po incydencie nie wykazały żadnego zagrożenia dla społeczności miasta - poinformował rzecznik Lyondell Basell, Chevalier Gray.

Sędzia okręgowa hrabstwa Harris Line Hidalgo, w którym znajdują się zakłady chemiczne, napisała na Twitterze, że "jest załamana informacją o dwóch ofiarach w zakładzie Lyondell Basell w La Porte". Podkreśliła, że "hrabstwo i służby pierwszego reagowania wspierają pozostałych dotkniętych incydentem pracowników i upewniają się, że sytuacja jest opanowana".

