Wydawanie za mąż małych dziewczynek jest częstą praktyką w Afganistanie, ale amerykańskie prawo kategorycznie jej zabrania, a urzędnicy zidentyfikowali takie przypadki wśród uchodźców w ośrodkach w Wisconsin i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - wyjaśnia Associated Press.

W bazie wojskowej Fort McCoy w Wisconsin dziewczynki z Afganistanu powiedziały, że w obozie przejściowym dla uchodźców w Abu Zabi padły ofiarą gwałtów i zostały zmuszone do poślubienia znacznie starszych mężczyzn. Do Fort McCoy dotarły też rodziny poligamiczne.



Pilne instruktarze

Również Amerykanie pracujący w ośrodku przejściowym dla uchodźców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowali, że mają do czynienia z wieloma takimi przypadkami i zwrócili się pisemnie do Waszyngtonu z prośbą o wskazówki.



Departamentu Stanu zwrócił się innych agencji federalnych z wnioskiem o "pilne instrukcje" dotyczące postępowania w takich sytuacjach - pisze AP, która otrzymała kopie takich pism.



"Mamy moralny obowiązek"

Szef resortu bezpieczeństwa narodowego USA Alejandro Mayorkas poinformował tymczasem, że co najmniej 50 tys. Afgańczyków zamieszka w USA. Dodał, że Stany Zjednoczone podjęły "trwałe zobowiązanie"dotyczące pomocy tym Afgańczykom, którzy wspierali koalicję NATO w ich kraju i misja ratowania ich nie jest zakończona.

Do tej pory do USA dotarło ponad 40 tys. Afgańczyków. Amerykanie będą jednak nadal ewakuowali z Afganistanu ludzi, dla których rządy talibów są poważnym zagrożeniem, w tym dziennikarzy czy pracowników organizacji pozarządowych. - Mamy moralny obowiązek im pomóc - powiedział Mayorkas.





Blisko 130 tys. ludzi zostało wywiezionych z Afganistanu samolotami, co było jedną z największych ewakuacji w historii USA. Wielu uchodźców nadal przebywa w ośrodkach przejściowych, między innymi w Niemczech, Hiszpanii, Kuwejcie i Katarze.



W Stanach Zjednoczonych uchodźcy z Afganistanu trafiają wstępnie do wybranych baz wojskowych i pozostaną tam do czasu uzyskania właściwych wiz imigracyjnych; następnie będą lokowani w miejscach, gdzie istnieją już afgańskie społeczności.