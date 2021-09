​USA: Testy DNA lub badanie lekarskie. Biskup pisze o konieczności potwierdzenia płci seminarzystów

Biskupi powinni rozważyć wymaganie testów DNA lub badań lekarskich, aby upewnić się, że wszyscy seminarzyści są biologicznymi mężczyznami - stwierdził arcybiskup Jerome Listecki w niedawnej nocie wysłanej do członków Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) - podała Katolicka Agencja Informacyjna. Biskup zaznaczył, że amerykański episkopat został poinformowany o przypadku, kiedy kobieta, która podawała się za mężczyznę, została przyjęta do seminarium lub do domu formacyjnego instytutu życia konsekrowanego USCCB.

