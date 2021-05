130 przypadków uszkodzenia mózgu o niejasnych przyczynach potwierdziły do tej pory służby w Stanach Zjednoczonych. Schorzenie nazwano "zespołem Hawany". Dotyka głównie amerykańskich dyplomatów i agentów wywiadu wracających z zagranicy.

Choć pierwsze przypadki "zespołu Hawany" udokumentowano w 2016 r., to dziennikarze "The New York Times" informują, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba nowych przypadków znacznie wzrosła.

Wśród najczęstszych objawów, które zgłaszają dyplomaci i agenci wywiadu są m.in. bóle i zawroty głowy oraz nudności o nieznanej przyczynie. Do tej pory potwierdzono łącznie 130 przypadków tajemniczej choroby, głównie u osób wracających z Kuby, Chin i Rosji.



Forma ataku?

Amerykańskie służby zapewniają, że potwierdzane przypadki "zespołu Hawany" są badane i ostrzegli jednocześnie, że nagłaśnianie sprawy może powodować, że niektórzy będą dostrzegali objawy choroby u siebie. Stąd liczba rzeczywistych przypadków może być niższa.



W grudniu minionego roku amerykańska National Academy of Sciences przygotowała raport, w którym uznaje, że urazy mózgu agentów USA, którzy wrócili z Kuby i Chin były najprawdopodobniej wynikiem "jakiejś formy ukierunkowanej energii". W środowisku naukowym nie ma jednak co do tego zgody. "The Guardian" przypomina, że Cheryl Rofer, chemik z Los Alamos National Laboratory oceniła, że za uszkodzenia mózgu nie odpowiada żaden rodzaj promieniowania.



- Żaden z pomysłodawców tej idei nie określił, jak ta broń będzie działać. Nie przedstawiono też żadnych dowodów na to, że ktoś opracował taką broń. Nadzwyczajne twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów i nie przedstawiono żadnych na poparcie istnienia tej tajemniczej broni - mówiła Rofer.