USA: Swastyka w Departamencie Stanu. "Antysemityzm nie jest reliktem przeszłości"

Nieznany sprawca wyrzeźbił swastykę wewnątrz budynku Departamentu Stanu - podał we wtorek portal Axios. W reakcji szef dyplomacji USA Antony Blinken potępił czyn i stwierdził, że jest to znak, że antysemityzm nie jest "reliktem przeszłości".

Axios podał, że swastyka została wyrzeźbiona w drewnianej ścianie windy wewnątrz gmachu, znajdującej się nieopodal biura specjalnego wysłannika ministerstwa ds. walki z antysemityzmem.

W odpowiedzi na czyn sekretarz stanu Antony Blinken wysłał e-mail do wszystkich pracowników resortu, potępiając sprawcę i zapowiadając wszczęcie dochodzenia.

"To boleśnie przypomina nam, że antysemityzm nie jest reliktem przeszłości. To wciąż siła działająca w świecie, także blisko nas. Nie ma na to miejsca w Stanach Zjednoczonych, Departamencie Stanu, ani nigdzie indziej" - napisał Blinken, przebywający obecnie w Indiach.

Portal zaznacza, że znaczna część pracowników resortu z Waszyngtonu wciąż pracuje zdalnie, ale pracuje w nim także wielu pracowników zewnętrznych świadczących usługi dla ministerstwa.