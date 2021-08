USA. Strzelanina przed Pentagonem, zamknięto gmach ministerstwa obrony

Waszyngtoński Pentagon, siedziba ministerstwa obrony USA, został zamknięty po tym, gdy na przystanku autobusowym przed gmachem doszło do strzelaniny - podał we wtorek rzecznik ministerstwa. Według mediów, co najmniej trzy osoby zostały ranne. Na miejsce przybyło wielu funkcjonariuszy policji.

Zdjęcie Strzelanina przed Pentagonem / AP/Associated Press/East News / East News