USA: Spotkanie Angeli Merkel z Joe Bidenem w Białym Domu

Prezydent USA Joe Biden przyjął w czwartek w Białym Domu kanclerz Niemiec Angelę Merkel podczas jej ostatniej oficjalnej wizyty w Waszyngtonie. Liderzy będą rozmawiać m.in. na temat Nord Stream 2 i polityki wobec Chin.

- To wielka przyjemność znowu gościć moją wielką przyjaciółkę i przyjaciółkę Ameryki - powiedział Biden w Gabinecie Owalnym przed rozpoczęciem rozmów. Jak dodał, oboje przywódców czeka "pełna agenda rozmów" na temat amerykańsko-niemieckiej przyjaźni.

Pierwszy przywódca

Niemiecka kanclerz jest pierwszym europejskim przywódcą przyjętym przez prezydenta Bidena w Białym Domu. Biden jest z kolei czwartym prezydentem USA, z którym spotkała się Merkel przez 16 lat swoich rządów.

Rozmowy, najpierw w cztery oczy, a potem z udziałem rozszerzonych delegacji, mają potrwać około dwóch godzin. Na godz. 22:15 czasu polskiego (16:15 czasu lokalnego) przewidziana jest wspólna konferencja prasowa przywódców.

Jednym z tematów rozmów ma być spór o Nord Stream 2. Negocjacje między Berlinem i Waszyngtonem na temat tego, jak Niemcy mogłyby ograniczyć negatywne skutki powstania gazociągu dla Ukrainy, krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, trwają od tygodni.

Przed spotkaniem przedstawiciel administracji Bidena podczas briefingu prasowego zapowiedział, że prezydent powtórzy podczas rozmów swoje krytyczne stanowisko na temat "rosyjskiego projektu geopolitycznego" i podkreśli znaczenie "ustanowienia konkretnych mechanizmów, by zapewnić, że kwestia energii nie będzie używana jako środek nacisku przeciwko Ukrainie, sojusznikom ze wschodniej flanki NATO ani żadnemu innemu krajowi".

Biały Dom dodał, że podczas wizyty nie dojdzie do ogłoszenia porozumienia w sprawie gazociągu, choć dotychczasowe rozmowy były produktywne. Wcześniej wątpliwości co do rychłego przełomu w tej kwestii wyrażała Merkel. Przedstawiciele jej rządu liczą, że dojdzie do tego do sierpnia. W sierpniu Departament Stanu ma opublikować nowy raport kwartalny na temat sankcji wobec projektu, który może wiązać się z nowymi restrykcjami na podmioty zaangażowane w gazociąg.

Spotkanie z Harris

Innymi ważnymi tematami będą zmiany klimatyczne i działania podejmowane w tej kwestii po obu stronach Atlantyku, a także polityka wobec Chin. Zwłaszcza w tej drugiej sprawie między Niemcami i USA istnieją znaczące różnice, wynikające m.in. ze znaczenia Chin jako partnera handlowego Niemiec. Liderzy poruszą też kwestię sytuacji w Afganistanie, Libii i krajach Sahelu.

Liderzy mają natomiast podpisać "deklarację waszyngtońską", nakreślającą wspólne zasady działania i wartości, którymi kierować mają się oba państwa w obliczu wyzwań przyszłości.

Przed spotkaniem w Białym Domu Merkel spotkała się z wiceprezydent USA Kamalą Harris w jej rezydencji.

- Dyskutowałyśmy na temat wzmacniania demokratycznych instytucji i relacji transatlantyckich oraz odpowiedzi na wspólne wyzwania takie jak zdrowie i klimat - napisała Harris na Twitterze po spotkaniu.

Merkel uczestniczyła też w ceremonii nadania jej doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Wizytę zakończy wspólna kolacja z udziałem Merkel, Bidena i Harris oraz ich małżonków w Białym Domu.