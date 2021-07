Do ataku na Kapitol, siedzibę władz federalnych i amerykańskiego parlamentu w Waszyngtonie, doszło 6 stycznia 2021 roku. Protestujący przed budynkiem zwolennicy Donalda Trumpa utrzymywali, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane.

Grupa osób wdarła się do budynku późnym popołudniem, doszło do starć i bójek z ochroną budynku i funkcjonariuszami amerykańskiej policji. Zwolennicy Trumpa zdemolowali gabinety parlamentarzystów i sale obrad na Kapitolu.

Atak został potępiony przez amerykańskich i światowych polityków, w tym Joe Bidena oraz samego Donalda Trumpa, który był jednak krytykowany za zwłokę i niejednoznaczne komunikaty. Sceny z Kapitolu obiegły światowe media.

Reklama

Atak na siedzibę władz

Do zbadania sprawy została powalana specjalna komisja. Prace rozpoczęła we wtorek, kiedy przesłuchano pierwszych świadków i uczestników zdarzeń. Na razie byli to funkcjonariusze policji i służb ochrony na Kapitolu.

- Tłum terrorystów koordynował swoje wysiłki, popychali swój ciężar do przodu, przygniatając mnie jeszcze bardziej do metalowej ramy drzwi. Mężczyzna przede mną chwycił moją pałkę i uderzał mnie w głowę. Wiedziałem, że nie jestem w stanie wytrzymać większych obrażeń i utrzymać się na nogach. W najlepszym wypadku upadłbym i stałbym się zagrożeniem dla moich kolegów, w najgorszym zostałbym wywleczony w tłum i zlinczowany - opisywał wydarzenia Daniel Hodges, policjant z Waszyngtońskiej Policji Metropolitalnej. Dodawał, że "zrobiłem jedyną rzecz, jaką mogłem zrobić - krzyknąłem o pomoc".



"Bałem się bardziej niż w Iraku"

Inny z obecnych policjantów, Michael Fanone, zeznawał, że "w pewnym momencie stanąłem twarzą w twarz z napastnikiem, który wielokrotnie rzucił się na mnie i próbował odebrać mi broń palną.

- Słyszałem krzyki z tłumu: "zabierz mu broń", "zabij go jego własnym pistoletem" - wspomina.

ZOBACZ: Test mowy zdradzi, czy zachorujesz na Alzheimera





- 6 stycznia po raz pierwszy bardziej bałem się, pracując na Kapitolu niż podczas całej mojej służby wojskowej w Iraku. W Iraku spodziewaliśmy się przemocy, bo byliśmy w strefie wojny. Ale nic w moim doświadczeniu w armii, ani jako funkcjonariusza organów ścigania, nie przygotowało mnie na to, z czym zmierzyliśmy się 6 stycznia - mówił sierżant policyjnej jednostki na Kapitolu.

Dotychczas służby zatrzymały około 400 osób biorących udział w ataku. W czasie zamieszek zginęło pięć osób. Federalne Biuro Śledcze uznało atak za "akt terroryzmu krajowego".