USA. Sąd Najwyższy zajmie się sprawą tajnych więzień CIA

Amerykański Sąd Najwyższy zgodził się orzekać w sprawie, czy rząd może zablokować więźniowi z Guantanamo wnioskowanie o zeznania dwóch byłych agentów CIA, którzy go torturowali - pisze "New York Times". Dotyczy to tajnych więzień amerykańskich służb.

Sąd Najwyższy USA będzie orzekał ws. tajnych więzień amerykańskich służb

Zatrzymany Abu Zubajdah próbował wezwać byłych agentów do zeznań pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z polskim śledztwem karnym - relacjonuje "NYT". Dochodzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) wykazało, że Zubajdah w latach 2002-2003 był torturowany w tzw. czarnych miejscach, które obsługiwało CIA.

Sędzia federalny przychylił się do wniosku rządu o zablokowanie wezwania do zeznań, argumentując to tym, że "dalsze odsłanianie (informacji) stanowiłoby niedopuszczalne ryzyko ujawnienia tajemnic państwowych". Sąd apelacyjny w San Francisco orzekł jednak, że możliwe jest złożenie zeznań przy zachowaniu tajemnic państwowych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu.

Amerykański rząd - jak informuje "NYT" - zwrócił się w sprawie do Sądu Najwyższego. Władze w Waszyngtonie stoją na stanowisku, że tożsamości zagranicznych partnerów wywiadu i lokalizacji byłych ośrodków CIA nie można ujawnić "bez narażania bezpieczeństwa narodowego".

Przetrzymywany jako "więzień wojenny"

Zubajdah, z pochodzenia Palestyńczyk, został schwytany w Pakistanie w marcu 2002 roku i początkowo uważany był za wysokiego rangą członka Al-Kaidy. Raport Senatu z 2014 roku głosi, że amerykańskie służby doszły później jednak do wniosku, że zatrzymany nie był członkiem tej terrorystycznej organizacji.

W 2006 roku Zubajdah przeniesiono do więzienia Guantanamo na Kubie. Jest tam przetrzymywany jako "więzień wojenny"; władze USA uznały, że jest zbyt niebezpieczny do zwolnienia.

Zubajdah po raz pierwszy uzyskał dostęp do prawnika po sześciu latach więzienia przez Amerykanów. Nigdy nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa. W co najmniej jednym ośrodku amerykańskich służb poddawany był "brutalnym przesłuchaniom" - pisze "NYT". Mężczyzna był m.in. 83 razy podtapiany.