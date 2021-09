USA: Rośnie liczba zabójstw. Większość dokonano z użyciem broni palnej

Z danych zaprezentowanych przez FBI wynika, że choć w 2020 r. w kraju odnotowano łącznie mniej przestępstw - głównie ze względu na mniejszą liczbę aktów dotyczących mienia, liczba przestępstw z użyciem przemocy była większa.

Łącznie takich przestępstw było 1,28 mln, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Liczba zabójstw - umyślnych i przypadkowych - wzrosła o 29,2 proc. Spadły natomiast statystyki gwałtów i rabunków.



Ponad 76 proc. zabójstw dokonano z użyciem broni palnej, co również stanowi wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do roku 2019.





Wzrost liczby zabójstw w USA. Jakie są przyczyny?



Eksperci wiążą rekordowy wzrost liczby zabójstw z kilkoma czynnikami: zmianami społecznymi spowodowanymi pandemią, zmianami w sposobie działań policji w obliczu protestów po śmierci George'a Floyda oraz wzrostem sprzedaży broni - pisze "Washington Post".

Mimo radykalnego wzrostu liczby zabójstw, nadal jest ich mniej niż w szczytowym okresie, jaki nastąpił na początku lat 80. oraz z początkiem lat 90., gdy notowano ok. 10 zabójstw na 100 tys. mieszkańców. Obecnie współczynnik ten wynosi 6,2. Dotychczasowe statystyki z 2021 wskazują, że w tym roku współczynnik ten dodatkowo wzrośnie, choć nie tak drastycznie jak w 2020 r.



W odpowiedzi na - jak to określił - "epidemią przemocy" prezydent Joe Biden ogłosił w czerwcu specjalną strategię walki z przestępczością, skupiającą się na ograniczeniu nielegalnego handlu bronią, uderzeniu w przestępczość zorganizowaną w największych miastach oraz na rozwijaniu programów społecznych.