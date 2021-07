Alcala, zwany również "randkowym zabójcą", został skazany na śmierć w 2010 r. za uprowadzenie i zabójstwo w 1980 r. w Los Angeles 12-letniej Robin Samsoe oraz w latach 1977-79 czterech innych kobiet w wieku od 18 do 32 lat.

We wrześniu 1978 r. Alcala wziął udział w programie telewizyjnym "The Dating Game" (w Polsce znanym jako "Randka w ciemno"). Polega on na wyborze na randkę przez samotną kobietę jednego spośród trzech mężczyzn, na podstawie zadawanych im pytań.

Pytania zadawane są "w ciemno", bowiem zadająca je nie może zobaczyć kandydatów.

Na końcu programu wybrany został Alcala, ale kobieta odmówiła później spotkania się z nim określając jego zachowanie jako "dziwaczne".

Reklama

Torturował ofiary

"Randkowy zabójca" pozbawiał życia swoje ofiary, w wyjątkowo okrutny sposób torturując je. Śledczy podejrzewają, że liczba ofiar Alcali jest w rzeczywistości dużo większa. Wskazują na to liczne poszlaki, ale nie udało się zdobyć decydujących dowodów.

W kalifornijskich celach śmierci przebywa obecnie ok. 700 skazanych na najwyższy wymiar kary. Jednak gubernator Kalifornii Gavin Newsom zarządził moratorium na jej wykonywanie.