USA: Prezydent Brazylii jadł pizzę na ulicy Nowego Jorku, bo wstęp do lokali mają tylko zaszczepieni

Świat

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który przybył na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ do Nowego Jorku, chciał wraz ze współpracownikami udać się do restauracji, jednak nigdzie nie został wpuszczony. Bolsonaro, jako osoba niezaszczepiona przeciwko COVID-19, nie ma wstępu do lokali gastronomicznych. Musiał więc zadowolić się pizzą zjedzoną na ulicy Manhattanu.

Zdjęcie Bolsonaro je pizze na jednej z ulic Manhattanu / Twitter