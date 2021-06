USA: Pobił ciężarną. Tłum skatował go na śmierć

Świat

41-latek podbił oko swojej dziewczynie. Ukarać go za to postanowiła grupa nastolatków, którzy przypadkiem dowiedzieli się o zajściu. Najpierw potrącili mężczyznę, a później pobili go na śmierć. Zdarzenie miało miejsce w Utah w USA.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP