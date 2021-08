Do zdarzenia, które opisuje New York Post, doszło na plaży Orchard Beach.

Świętowali urodziny

W czwartek po południu potężna burza zaskoczyła wypoczywających tam turystów. Wśród nich był 13-letni Carlos z rodziną. Razem z siostrą bliźniaczką w zeszłym tygodniu obchodzili urodziny. Wspólny wyjazd był częścią atrakcji zaplanowanych dla dzieci przez rodziców.

Po godz. 17 doszło do tragedii. W przebywających na plaży ludzi uderzył piorun. Poszkodowanych zostało siedem osób - dwoje dorosłych w wieku 44 i 33 lat oraz pięcioro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Wszyscy trafili do szpitala.



Reklama

"To się nie dzieje"

13-letni Carlos zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny.



"To nie może dziać się naprawdę. Będę za tobą tęsknić mój chłopcze. Zawsze będę cię kochać. Jestem zrozpaczony i zdezorientowany. To się nie dzieje" - napisał w mediach społecznościowych ojciec Carlosa po śmierci chłopca.