Kirby odniósł się w ten sposób na konferencji prasowej do doniesień m.in. "Washington Post", że wymierzony w potencjalnego zamachowca Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan (IS-Ch) atak skutkował śmiercią 10 cywilów, w tym 8 dzieci.

Według waszyngtońskiego dziennika, powołującego się na rodzinę ofiar, zabici to członkowie jednej rodziny, która wysiadała z samochodu przed swoim domem, kiedy wystrzelony z drona pocisk trafił w pojazd znajdujący się w pobliżu. Wśród zabitych miał być 45-letni Zamarai Ahmadi, pracownik organizacji charytatywnej.



Uderzenie powstrzymało zamach

- Podchodzimy do tych doniesień bardzo poważnie - powiedział gen. Hank Taylor, zastępca dowódcy ds. operacji regionalnych w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, zapowiadając dochodzenie w sprawie.



Kirby zaznaczył z kolei, że uderzenie powstrzymało "rzeczywisty, konkretny i nadchodzący" zamach przeciwko siłom koalicji i cywilom na lotnisku. Dodał, że uderzenie ok. 3 km od lotniska wywołało silną eksplozję wtórną, co wskazuje na dużą ilość materiałów wybuchowych w samochodzie pułapce.



- To było dynamiczne, mobilne, szybkie zagrożenie, bo tak działa IS-Ch, więc my staramy się działać tak samo. Mieliśmy bezpośrednie zagrożenie, wzięliśmy wszystkie te czynniki pod uwagę i podjęliśmy działania, w momencie, który uważaliśmy za najlepszy - powiedział Kirby. Zaznaczył, że uderzenie nie było koordynowane z talibami, choć dodał, że ocena skutków ataku na miejscu będzie dokonana z ich pomocą.



Rzecznik stwierdził, że zagrożenie atakami przeciwko lotnisku ze strony terrorystów nadal jest "aktywne, dynamiczne i konkretne", czego dowodem był atak rakietowy IS-Ch na lotnisko w poniedziałkowy poranek.



USA utrzyma możliwość ewakuacji cywili