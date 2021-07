​USA: Pantera śnieżna z COVID-19. Była niezaszczepiona

Świat

Samiec pantery śnieżnej z zoo w San Diego zakażony COVID-19. Specjaliści zajmujący się zwierzęciem zauważyli, że miało ono katar i kaszel, co skłoniło ich do wykonania testu. Jego siedlisko zamknięto dla odwiedzających do odwołania.

Zdjęcie Ramil to 9-letni samiec pantery śnieżnej / San Diego Zoo / facebook.com