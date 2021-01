W wieku 87 lat umarła legenda amerykańskiego dziennikarstwa, Larry King.

Zdjęcie Nie żyje amerykański dziennikarz Larry King /Angela Weiss /AFP

Larry King to wielokrotnie nagradzany prezenter telewizyjny i radiowy, który zdobył ogromną popularność dzięki swojemu programowi CNN "Larry King Live". W czasie swojej trwającej przeszło sześć dekad kariery King przeprowadził tysiące rozmów ze światowymi liderami, politykami, czy przedstawicielami branży rozrywkowej - przypomina Reuters.

O odejściu dziennikarza poinformowała w sobotę stacja CNN.

"Z głębokim smutkiem Ora Media ogłasza śmierć naszego współzałożyciela, gospodarza programów i przyjaciela Larry'ego Kinga, który zmarł dziś rano w wieku 87 lat w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles" - poinformowali przedstawiciele studia produkcyjnego, założonego przez Kinga w 2012 roku.



King przed śmiercią był przez tydzień hospitalizowany. Od lat chorował. W 2019 roku przeszedł udar, który nieomal go zabił - informuje Reuters. Jak podaje CNN, powołując się na źródło zbliżone do rodziny zmarłego, dziennikarz na początku stycznia trafił do szpitala z powodu COVID-19.